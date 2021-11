—Entonces trabajar con empatía tampoco va en contra de esa objetividad...

—Es que la mujer se encuentra en una situación que necesita ser reforzada, y necesita que ese refuerzo se haga de una manera empática. Si la tratamos de forma inadecuada, si no atendemos y entendemos las circunstancias de lo que relata, mal vamos a entender lo que nos dice. Si no comprendemos por qué se contradice, por qué cambia de opinión sobre denunciar o no, por qué le cuesta contar sus vivencias y cómo ha sido maltratada... si no enfocamos todo eso con empatía, mal servicio vamos a prestar a la justicia. Es en la valoración de todos los elementos probatorios que haya en la causa en donde tenemos que ser objetivos, pero eso no quita que a la mujer haya que tratarla de forma empática, porque está en una situación muy difícil, y si no lo hacemos así no vamos a conseguir nada.

—¿Qué necesidades tiene la justicia especializada en violencia de género?

—Un poco de todo. Necesitamos más formación, que el personal esté formado. Necesitamos más órganos judiciales, al menos en A Coruña yo he planteado la necesidad de otro juzgado de violencia sobre la mujer. También es preciso reforzar los equipos psicosociales de atención y valoración de las víctimas. Están muy sobrecargados de trabajo, dando una respuesta a base de su esfuerzo personal, pero claro, lejana en el tiempo. Entre otras cosas porque no tienen capacidad para hacer los informes con mayor prontitud. Y luego vendría bien una mejora de las instalaciones. Yo llevo tiempo propugnando que hace falta un lugar especializado, que la atención a la mujer y a estos delitos se haga en un lugar diferente al de otros delitos con los que nada tienen que ver, en unas instalaciones judiciales distintas donde esté todo integrado, el juzgado, la fiscalía, el equipo del Imelga... Yo creo que la mujer merece ese trato, y que la cantidad de delitos de los que estamos hablando también justifica ese trato diferencial. Pero claro, ahí nos encontramos con un problema presupuestario.

—Galicia recogerá específicamente en su ley la violencia machista digital. ¿Es la que más ha crecido en los últimos años?

—Eso es una cuestión de avance social. La sociedad cada vez está más digitalizada, y aunque evidentemente las redes sociales son útiles, a través de ellas también se pueda hacer mucho daño. Los agresores en materia de violencia de género utilizan estos medios digitales para amenazar con la publicación de una foto íntima, o con hacer una publicación diciendo que la mujer vende su cuerpo... Quieren mostrar su dominación sobre la mujer y dejarle claro quién la domina. Por eso mientras en otros delitos cometidos a través de Internet suele plantearse un problema de prueba en la autoría, aquí suele ser menos difícil.

—La normativa gallega también ha sido pionera en incluir expresamente la violencia vicaria...

—Ahí tengo que decir que esta fiscalía provincial fue la punta de lanza. En el año 2015, a raíz del asesinato de un menor por su padre, ya entendimos que esa acción había sido cometida para causarle el mayor daño posible a la madre, por lo que se llevó como un caso pionero en España de violencia vicaria, y luego expuse esta problemática en una reunión de fiscales delegados. Y en 2017 ya reconocimos la condición de víctima de violencia de género a una madre porque en el 2012 su pareja había matado a su hijo. Actualmente la violencia vicaria ya está regulada en la ley, pero esta fiscalía provincial ya había propugnado desde antes esa interpretación.

—Otro fenómeno preocupante es la percepción que tienen los jóvenes de la violencia machista...

—Tenemos un problema importante con los jóvenes. Ahora normalizan conductas de control, de vigilancia, «es que si está celoso es que me quiere» te dicen, y no identifican esos patrones de conducta con la violencia. Es importante transmitirles que eso no es así, y hacerles a esas niñas que están siendo objeto de violencia. No sé qué ha pasado en estos años, si se puede decir que hemos retrocedido, pero lo que sí aprecio es que hay entre los menores conductas posesivas de mucha intensidad, y que además son mal interpretadas por las niñas. ¿Tienen que ver en esto las redes sociales, las posibilidades de control que dan los seguimientos por teléfono? Posiblemente. Pero en todo caso hay que tener en cuenta que la educación en la familia es muy importante para atajar todo esto.

—¿Cuáles son las claves extrajudiciales para combatir la violencia machista?

—Yo reforzaría dos ideas básicas. La primera: que esto se va a resolver a través de la educación en igualdad desde el nacimiento de los niños y niñas, que es una tarea de la familia, del sistema de educación y de la sociedad, que debe rechazar los comportamientos desiguales, los estereotipos, y no hacer chanzas de los mismos. Y la segunda cuestión es insistir en la necesidad de que la mujer se vea apoyada socialmente. En mi opinión, las instituciones le dan apoyo, los que trabajamos en esta materia intentamos hacerlo lo mejor posible, pero observo una carencia en el tratamiento social. Se pone en duda lo que dice la mujer, se dice que presenta denuncias falsas, cuando no es así, porcentualmente son un mínimo, no han llegado al 1 % en el año en que más hubo, pero hay sectores sociales que están machacando con esta idea de que todo son denuncias falsas. Yo les sugeriría que pasaran unas mañanas por los juzgados de violencia sobre la mujer para que vieran con sus propios ojos lo que allí pasa y cómo llegan las mujeres al juzgado.