Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León): «La financiación autonómica es la esencia de la justicia social, que empieza por garantizar una financiación que cubra los servicios públicos de todas las personas vivan donde vivan. Esta reunión y esta declaración tienen como base la igualdad y la cohesión territorial de toda España».

Guillermo Fernández Vara (Extremadura): «La pandemia nos ha puesto a prueba, sobre todo a la capacidad del sistema nacional de salud en un momento de máximo estrés. Ahora queda un shock postraumático, por eso es importante hablar de qué sanidad queremos tener y cómo la queremos tener».

Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha): «Hemos sumado constructivamente, sin la pretensión de tener toda la verdad, pero el puzle de la pluralidad lo tiene que componer el Estado. La pluralidad no se contrapone con la unidad, y este formato me parece que se está consolidando. Tenemos la idea de que casi todas las comunidades autónomas podrían compartir estos asuntos con nosotros, así que no se agota el circuito».

Javier Lambán (Aragón): «Los debates han tenido elementos interesantes que compartimos. Se han centrado en la financiación y la despoblación, en el abandono de la España rural e interior. Porque despoblación y financiación son dos caras de la misma moneda».

Concepción Andreu (La Rioja): «Ha sido un encuentro de consenso necesario. El centro es la ciudadanía, abordando el reto demográfico desde todas las variantes. Y sirve de apoyo al Gobierno de España: si ocho comunidades tienen puntos en común será más fácil alcanzar el consenso».

Adrián Barbón (Asturias): «Cuando uno habla de financiación autonómica habla de qué estado queremos ofertar. Luego cada comunidad lo aplicará de una manera u otra, pero si no hay financiación ponemos en riesgo los servicios. No defendemos tener más posibilidades, sino que los servicios tengan la misma calidad en todo el territorio».

Miguel Ángel Revilla (Cantabria): «La financiación no se puede calcular por habitante, porque de esa forma contribuimos a que haya más Madrid, más Valencia, Barcelona o Sevilla. Hay que hacerlo en función del coste de los servicios. ¿Cuál es el temor? Que los políticos están condicionados por los votos, que están donde vive mucha gente».