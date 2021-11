—¿Por qué Portugal apuesta ahora con más decisión por unirse con el tren de alta velocidad con Galicia que con Madrid?

—Es una decisión del Gobierno que nos dejó muy satisfechos a los norteños. Es una propuesta nueva pero natural, porque es aquí donde existe el metabolismo de una relación histórica, los intercambios, el continuo de un espacio que es preciso potenciar. La alta velocidad Oporto-Vigo va a tener una influencia estratégica brutal. Confiamos en que los plazos se cumplan y que para el 2027 funcione entre Braga y Vigo y en el 2030 hasta Oporto. Será una eurorregión de verdad el día en que se entre en Vigo en el AVE y se llegue a Oporto en 35 o 40 minutos. Cambiará todo y hará este espacio aún más continuo y por lo tanto necesitará de un desarrollo aún más global.

—Hoy son 4 horas y 22 minutos de ahora entre A Coruña y Oporto.

—No. Puede dar para un uso turístico bonito, pero nada eficaz.

—Un estudio de la patronal señala que ya hay más movimiento empresarial de A Coruña al norte de Portugal que desde Pontevedra.

—La importancia de Inditex es crucial para la industria textil norteña, que sigue siendo fuerte.

—¿Cómo se rebaja la sensación de competición entre las dos zonas?

—Tenemos que alcanzar una dimensión corporativa que nos permitiría avanzar conjuntamente, por ejemplo, en esa industria del automóvil autónomo, porque en otras zonas de Europa sus empresas y componentes están muy ligadas al motor del combustión.

—¿Hay masa crítica sobre la que construir esa opción?

—Nuestra eurorregión está ligada desde Galicia sobre todo a la construcción del vehículo, al exterior e interior, y del lado portugués hay grandes empresas como la Bosch en Braga, otras vinculadas a los sensores, a las ruedas... esta eurorregión tiene todas las condiciones para ser una región del automóvil del futuro, el automóvil poscombustión y por la movilidad.

—Se avanza en ese camino, pero no sin una dura competencia por captar empresas desde uno y otro lado de la frontera, con acusaciones incluso de vulneración de las normas europeas en la oferta de suelo industrial por alcaldes portugueses.

—También hay competencia entre los ayuntamientos del norte de Portugal. Pero entiendo que las cuestiones de competencia heterodoxa entre Galicia y el norte de Portugal van a dejar de ser significativas. Creo en cambio que sí vamos a tener una dificultad por la competencia con el resto de Europa por el talento humano, por los especialistas en informática, en telecomunicaciones, en el 5G, en la incidencia de datos. En esa competición deberíamos de centrarnos y hacer de la eurorregión un lugar muy atractivo. Va a ser una competición no por terrenos, sino por talento.

—¿Qué tiene que tener el estatuto del trabajador transfronterizo, que los dos gobiernos están preparando, para que no vuelva a haber los problemas que se dieron con el cierre de la frontera por el covid?

—Ese estatuto lo que debe de garantizar es que lo que ocurrió no vuelva a suceder. No podemos volver a tener a las personas que viven o trabajan al otro lado de la frontera sin poder hacer ese camino porque hay una línea administrativa, que para nuestros pueblos no existe y que gallegos y norteños abolieron hace mucho tiempo. Fue algo dramático ese cierre. El mínimo es garantizar que la movilidad no sea cuestionada cuando sí se puede mover la gente tanto en Galicia como en Portugal.

—¿Será posible que compartan los servicios de salud?

—Hay que sacar partido a los servicios comunes. Si alguien está más cerca del servicio de salud del otro país debería poder usarlo. Pero esto debe de ser visto en una doble dimensión que es muy ventajosa para el trabajador y también para las autoridades publicas, que podrían hacer así una gestión de recursos más económica. No precisamos tener los mismos servicios a los lados de la frontera. Tenemos mucha capacidad para conseguir una racionalización de los servicios sin tener que soportar costes adicionales. Sería más confortable para el usuario y permitiría lograr más calidad con menos inversión.