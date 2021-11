Santiago es la capital circense del 23 de noviembre al 3 de diciembre. El programa Circo a escena con D10 llevará espectáculos, exposiciones y actividades formativas por varios escenarios de la ciudad. Las citas del fin de semana arrancarán el viernes 26 con una sesión doble a cargo de La Víspera, a las 19.00 horas en el Salón Teatro, y Nueveuno, que presentará su espectáculo Suspensión a las 20.30 horas en el Teatro Principal.

El sábado 27, Peza de Danza Vertical actuará en el Centro Gallego de Arte Contemporánea (CGAC), a las 13.00 horas, y la compañía Lucas Escobedo interpretará YOLO, You Only Live Once, a las 18.30 en el Auditorio de Galicia. Ya el domingo 28 llegará el turno del grupo de Manolo Alcántara, que obtuvo el premio Premio Nacional de Circo 2021 con Déjà Vu, a las 18.30 horas en el Auditorio de Galicia.