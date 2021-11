Un cliente xunto ao camareiro dun bar no paseo marítimo de Ares. Vítor Mejuto

Tres cuartas partes da poboación censada en Galicia fala galego, segundo os últimos datos do Instituto Galego de Estatística (IGE). Algo máis do 30 % fano sempre neste idioma, unha porcentaxe similar a do catalán en Cataluña e dez puntos superior a do éuscaro no País Vasco. Así, o galego é a lingua maioritaria para algo máis da metade da poboación —hai un 21,5 % que din que o empregan máis que o castelán no día a día—. Estes datos, que se desprenden da enquisa estrutural a fogares de 2018, son practicamente unha repetición dos recollidos cinco anos atrás. O idioma vive, polo tanto, unha situación de estancamento durante a última década, se ben hai grandes diferenzas dentro do territorio e se se bota a vista atrás no tempo. No ano 2003, o 43 % da poboación era monolingüe en galego.

En Galicia hai 260 concellos onde esta lingua é maioritaria para os seus veciños, preto do 82 % dos municipios. Ademais, en 44 deles apenas hai marxe para outras opcións, xa que máis do 90 % dos residentes aseguran falar sempre en galego. No caso dos ourensáns de San Xoán de Río e Sarreaus e os coruñeses de Toques, Mazaricos e Tordoia, a porcentaxe dispárase por riba do 95 %. O concello de maior censo neste grupo é Vimianzo, onde só o 8,4 % dos seus 6.963 veciños falan tanto ou máis en castelán que en galego. Outros municipios da zona como Zas, Muxía, Malpica, Dumbría ou Coristanco presentan valores semellantes. Carballo, con máis de 31.000 residentes, é o maior concello con máis galegofalantes, un 74,5 %.

A porcentaxe de persoas que falan sempre en galego baixa conforme aumenta o número de habitantes. Nas áreas de Ferrol, Pontevedra, Vigo e A Coruña recóllense os índices máis baixos. As cidades con mellores rexistros son Santiago, Ourense e Lugo, as tres por riba do 30 %, non obstante estas zonas perderon máis galegofalantes respecto ao censo anterior de 2013. Por áreas, as comarcas do Carballiño e O Ribeiro encabezan ese retroceso: nove puntos menos, se ben a porcentaxe se mantén por riba do 76 %. Tamén baixa en varias zonas de Ourense e Lugo, agás na Mariña, onde se mantén. Por outra banda, aumentou nove puntos na Barbanza, case oito no Salnés e seis puntos na Costa da Morte.