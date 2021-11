«Era impensable optar a Eurovisión porque nunca se nos pasara pola cabeza. O bo é que somos inconscientes, así que vivimos as cousas con intensidade e tamén con calma. Sabemos que hai cousas improbables, pero hai que intentalo», salienta a artista, que recoñece a sorpresa que sentiu o trío cando viron a cantidade de mensaxes dende fóra de Galicia animándoas a participar no certame. «Está a mudar a forma de pensar. Incluso xente que non falaba galego e agora si, o reivindica e o leva con orgullo», continúa.

Outra entrada ao galego

Moita xente nova de zonas urbanas está a mudar do castelán ao galego. Son neofalantes —fronte aos nativos ou paleofalantes— que cada vez máis acceden ao idioma a través do reintegracionismo, unha vertente que defende que o galego e o portugués sexan tratados como unha mesma lingua. «Non é deixar de falar como o facemos, senón diluír as fronteiras artificiais ou políticas entre galego e portugués, sobre todo na escrita», defíneo Eduardo Maragoto Sanches, presidente da Associaçom Galega da Língua (Agal). Di que entre os mozos é máis coñecido, pero non tanto no resto da sociedade. Segundo Maragoto, o reintegracionismo permitiría «multiplicar o valor comunicativo» do galego, pasando dun ámbito de apenas 2,6 millóns de persoas ás máis de 270 millóns que falan portugués en todo o mundo. «Tórnase ao galego nunha lingua máis interesante e útil para os seus usuarios», subliña.