PACO RODRÍGUEZ

Susana Rey (Caracas, Venezuela, 1976) asume la presidencia de la Sociedad de Pediatría de Galicia (Sopega) dando continuidad a su predecesor, José Ramón Fernández Lorenzo, y con una idea muy clara: «Todos somos pediatras independientemente del ámbito en el que trabajemos, por lo que hay que luchar por una pediatría coordinada e integrada».

—¿Se mantiene el déficit de profesionales en Galicia?

—En los últimos años se ha jubilado un numeroso equipo de pediatras, muchos de ellos en atención primaria, y quizás el recambio generacional no ha sido suficiente. Si bien es verdad que a veces, más que la falta de pediatras, el problema es su distribución.

—¿Por qué no se quieren ir a los centros de salud?

—A veces no les resultan atractivos no solo por la localización sino porque salimos del mir con un sesgo formativo, ya que al estar durante años en el ámbito hospitalario tienes tendencia a quedarte en lo que conoces. En los últimos años esto ha mejorado, con las rotaciones que hacen estos residentes en primaria. A nivel global creo también que incluso se subestimaba la actividad que hacían nuestros compañeros de primaria. Para mí el primer eslabón de la cadena es atención primaria, y si esa no va bien los hospitales no podemos aguantar la sobrecarga asistencial.