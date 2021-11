Pocas sesiones y cortas, opinan los padres

«Si tienes recursos económicos para ir por privado, bien, si no, pierdes unos meses o unos años vitales», apoya Hugo Sanmartín, padre de Hera, una niña de tres años a la que detectaron TEA cuando tenía 14 meses y cuya historia cuenta en un videoblog. Tras un primer intento de ser atendidos en Vilagarcía, para el que nunca tuvieron respuesta, un traslado a Pontevedra les supuso empezar a ser atendidos en el hospital provincial de la ciudad. La espera fue de cuatro meses. Pero Hugo es especialmente crítico con lo que considera un escaso tiempo de trabajo. «Dos sesiones de 30 minutos a la semana no son para nada suficientes, si no los complementas con trabajo en otros centros. No nos sentimos nada arropados por el sistema público. Además, en verano Hera estuvo casi dos meses sin sesiones. ¿Qué pasa, que el autismo se va de vacaciones?», censura.

Hera, de tres años y con TEA, junto a su padre, Hugo Sanmartín

Más suerte con los tiempos de espera tuvieron Magalí y Jesús. En apenas un mes desde el primer contacto con los servicios de atención temprana, su hija Adriana, que hoy tiene 26 meses y presenta rasgos autistas, empezó las terapias en un centro adscrito de Vigo. También dos sesiones semanales de media hora. «Me parece poco, habrá niños a los que les llegue, pero es que es el tiempo que se les da a todos, tengan lo que tengan», dice la madre. La otra queja de Magalí es la escasa flexibilidad del sistema. «Te dan un día y una hora para que la lleves, y es lo que hay, no te dan opciones. A nosotros nos tocó a las diez y media. Da igual que vaya a la guardería o al colegio y tengas que sacarla de allí dos veces por semana, o que tú trabajes y no puedas faltar, y sean niños que no aceptan fácilmente que los lleve o recoja otra persona. Yo dejé de trabajar», explica. Y añade otra cuestión, que también apunta Hugo. «Luego tienes que cruzar los dedos para que siga en tratamiento y no quieran darle el alta por algo que en realidad no va a desaparecer, porque es una condición del niño». «Hay profesionales que quieren darte el alta, como si esto fuera una enfermedad cualquiera que se cura», corrobora el padre de Hera.