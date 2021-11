Los neumáticos

El agarre a la carretera. Su buen estado es importante siempre, pero de manera especial, cuando llueve. Son el único punto de contacto con el asfalto, recuerdan desde el RACE. Los neumáticos deben tener el dibujo con la profundidad necesaria para poder evacuar el agua que se acumula en la calzada. Esta semana, la Guardia Civil de Tráfico realiza en Galicia un dispositivo especial de vigilancia. La multa es de 200 euros por cada neumático en mal estado. Es momento de revisar el estado de las ruedas.

nieve

Mejor no conducir. La nieve es una de las situaciones más complicadas para el tráfico. Si la nevada es fuerte, conducir es casi imposible, sobre todo si no se tienen cadenas o neumáticos de invierno. Las ruedas pierden la adherencia a la carretera y la conducción es muy complicada. Además, también se reduce la visibilidad y la nieve puede llegar a ocultar las marcas viales e incluso las señales verticales. En esa situación, lo más recomendable es no conducir, aunque si es necesario hacerlo, las medidas de precaución tienen que ser máximas, la conducción debe hacerse con suavidad, utilizar las marchas largas y evitar movimientos bruscos. En autovías y autopistas es necesario circular siempre por el carril de la derecha con el fin de dejar libre el izquierdo para que puedan pasar los servicios de emergencias y los camiones quitanieves.