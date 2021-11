Por su parte, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, alabó el oficio del periodismo y su razón de existir, así como la gran labor de La Voz de Galicia en estos 140 años de existencia: «Poucos medios de comunicación saben entender tan ben esta paixón do xornalismo que mestura o local co global: o que nos é máis preto co que nos é máis afastado, como o fai La Voz de Galicia».

A paixón que move o mellor xornalismo Alberto Núñez Feijoo

También tuvo palabras de cariño para David Beirain y su gran trayectoria profesional: «O mérito de David non reside soamente no seu humanismo curioso, nin tampouco no risco que afronta na maioría das súas misións como correspondente. No seu traballo hai entrega e hai rigor pero, como sinala axeitadamente o xurado do Premio, tamén se reflicte "respecto aos protagonistas" das peripecias que narraba e "delicadeza"». Feijoo quiso también ensalzar el gran legado que deja el periodista: «Para as futuras xeracións de periodistas David será un dos mitos que se sitúan no Olimpo da profesión. Para os seus compañeiros era un ser humano que conservaba as mellores virtudes cando ao seu redor dominaba o caos, o sufrimento e a guerra».