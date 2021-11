A paixón que move o mellor xornalismo

Nada do que acontecía no mundo lle era alleo. Nada lle pareceu demasiado doméstico, nin demasiado exótico. Na súa curiosidade humanista tiñan cabida os traballos dos percebeiros, os estragos dos incendios e a loita de guerrillas que combatían en partes recónditas do planeta. Para el todo formaba parte do que Balzac (tamén xornalista) chamou a Comedia humana.

O mérito de David non reside soamente no seu humanismo curioso, nin tampouco no risco que afronta na maioría das súas misións como correspondente. No seu traballo hai entrega e rigor pero, como sinala axeitadamente o xurado do Premio, tamén se reflicte «respecto aos protagonistas» das peripecias que narraba, e «delicadeza».

Non xulga; describe, aporta informacións, traslada un clima social ou político que pode axudar a entender o que está sucedendo. Respecto e delicadeza. Velaí dúas virtudes que, así enunciadas, poderían resultar anacrónicas, e que sen embargo deberían figurar no frontispicio de calquera sociedade que queira perpetuarse.

De acordo coa miña ousada hipótese, nas palabras que Terencio faille pronunciar ao seu personaxe está unha das posibles primeiras pedras do periodismo. Tamén é posible que aí resida unha primeira formulación da política democrática, é dicir, da política que non consiste en dominar senón en liderar mediante o acordo e a través de pasos progresivos.

Sen ese interese polos demais, sen a convicción de que a comunidade só se constrúe tendo inquedanzas, obxectivos e ferramentas comúns, «a democracia entra en crise».

Todos os que compartimos este acto nun dos templos do xornalismo español e en consecuencia europeo, habitamos nunha democracia autonómica que cumpre os seus primeiros corenta anos. «A historia debe recoller os soños», dicía Cunqueiro, e o seu desexo cómprese co noso autogoberno, un compendio de soños feitos realidades e de realidades que, ata hai pouco, semellaban soños.

Catro décadas de autogoberno que supoñen a época de maior progreso da historia de Galicia, como constata a evolución de todas as variables económicas e índices de calidade de vida e como pode comprobar calquera cidadán se acude á hemeroteca de La Voz de Galicia.

O diario ten a autoridade que lle confire non só estar no top dos xornais máis lidos de España, senón de formar parte da historia de Galicia, e contala, dende hai máis dun século.

Cando a nosa autonomía botaba a andar, La Voz o contaba mentres celebraba o seu centenario. E agora que estamos conmemorando estas catro décadas de autogoberno, o diario está a piques de celebrar o seu 140 aniversario. Case nada.

Ao longo de moitos discursos me terán oído defender a estabilidade como unha clave do éxito de Galicia durante estes 40 anos. E o digo sendo o quinto presidente da Xunta que ocupa o cargo nestas catro décadas, nas que á fronte de La Voz practicamente só ten estado unha persoa. Non é de estrañar polo tanto o éxito da cabeceira.

Nestas catro décadas o pobo galego foi tecendo un país que pertence a todos, e se orienta de acordo coa vontade de todos. Unha democracia «respectuosa e delicada», por reiterar a feliz expresión do xurado que outorga a David o galardón deste ano.

Con esforzo, sorteando problemas, aprendendo dos erros, erguemos una sociedade na que ningún galego é alleo a outro galego. Erguemos unha comunidade que entende que a fortaleza nada ten que ver co illacionismo, e que o cultivo dunha identidade non exclúe compartir outras.

En boa medida nós tamén somos herdeiros de Terencio e a súa sentenza premonitoria. Galicia é hoxe unha rede de afectos tecida, entre outros factores, polo periodismo en xeral e polas mulleres e homes da Corporación Voz de Galicia en particular.

Mulleres e homes que compartiron con David Beriain unha mesma paixón por relatar as pequenas e grandes cousas que teñen cabida nun medio de comunicación.

Para futuras xeracións de periodistas David será un dos mitos que se sitúan no Olimpo da profesión. Para os seus compañeiros era un ser humano que conservaba as mellores virtudes cando ao seu redor dominaba o caos, o sufrimento e a guerra.

Señoras e señores. O mundo que coñeceu a avoa de David Beriain estaba limitado polos 93 metros que separaban a súa casa da igrexa onde a avoa adoitaba rezar. En homenaxe a ela o seu neto bautizou así a súa produtora.

Moitos dos nosos avós só coñeceron un mundo circunscrito á aldea, ou tiveron que levala consigo no corazón para resistir o desarraigo da emigración. David fixo do mundo enteiro a súa casa, e a Galicia actual está aberta de par en par ao mundo.

Grazas ao Xacobeo temos dereitos de autor sobre o proxecto europeo que leva o noso selo dende que o primeiro peregrino se puxo a camiñar cara Compostela. Todos os camiños levan a Galicia, antes un confín da terra e hoxe, un principio.

Aquí nada humano nos é alleo. Tampouco para David Beriain, un cabaleiro andante cuxo recordo regresa a casa.

Dicía a súa muller, Rosaura, aquí presente, nunha entrevista na Voz de Galicia —leo textualmente—:

«Él decía que para morirse hay que estar vivo y si no haces cosas por miedo, no vives. Ahora el trabajo es mantener su legado. Mantener esto. La manera de rendirle honor, de conservar.»

Hoxe, Rosaura, o legado de David está máis vivo que nunca. Máis nada.

Moitas grazas.