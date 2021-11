La Fundación Francisco Franco y la familia del dictador recurren el archivo de la causa contra los 19 de Meirás

El colectivo conocido como los 19 de Meirás, que en agosto del 2017 protagonizó una ocupación simbólica del pazo para reclamar su devolución al pueblo gallego, ha hecho público que la Fundación Francisco Franco y la familia del dictador han presentado recurso contra la resolución del Juzgado de Instrucción número 2 de Betanzos que hace algunos días sobreseyó y archivó la causa abierta por esa protesta. La decisión judicial no era firme, y contra ella cabía recurso ante la Audiencia Provincial.

El grupo de activistas ha calificado la decisión de los descendientes de Franco como «un esperpento máis», y lo consideran como una muestra de que «os herdeiros do franquismo seguen na súa teima de intentar amedrentar as e aos demócratas que denunciamos o espolio da ditadura». «Dicímosllelo alto e claro: non lles temos medo e non nos van calar», ha dicho Anxo Louzao, portavoz del colectivo.

Louzao ha insistido en que los 19 de Meirás sienten «orgullo» por aquella acción realizada hace cuatro años, al entender que «contribuíu a poñer o foco político e mediático nun símbolo do espolio franquista na Galiza como é o Pazo de Meirás», una propiedad que, a su entender, «a día de hoxe fica absolutamente demostrado que o pazo foi roubado ao pobo galego e que é absolutamente vergoñento que os herdeiros da ditadura sigan a desfrutar dun patrimonio que foi espoliado co sangue de milleiros de galegas e galegos».