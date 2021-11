El periodismo como forma de estar en el mundo

Pronto escribir noticias, crónicas y reportajes le supo a poco. Y fue en esta misma casa donde comenzó lo que entonces se llamaba un diario digital, uno de los primeros blogs de la época, un espacio en el que David podría contar sin límite de palabras o tiempo.

El Beri, como cariñosamente le llamabais en la redacción, fue creciendo y forjándose como uno de los más grandes periodistas de este país. Y, me lleno de orgullo al decirlo, no solo por su profesionalidad, por los retos que alcanzaba, por el camino que abrió en los distintos medios para los que trabajó, sino porque, hasta el final de sus días conservó sus grandes valores. Para David el periodismo era una forma de estar en el mundo, de vivir, de compartir. Hizo que todos los que estábamos a su lado así lo aceptáramos y no solo eso: David nos contagió que esas enormes ganas de ir, ver y contar, esa pasión por escuchar para tratar de entender, se nos contagiaran a todos.