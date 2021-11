La Xunta denuncia que el 21 de diciembre Galicia tendrá «un AVE incompleto»

Ethel Vázquez, conselleira de Infraestruturas Sandra Alonso

«O 21 de decembro Galicia o que terá será un AVE incompleto». Así se ha expresado la conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, respecto a las informaciones que marcan el 21 de diciembre como la fecha de entrada en funcionamiento de la conexión de alta velocidad entre Galicia y Madrid.

Vázquez, que ha recordado que el AVE es un «obxectivo prioritario» del que se lleva discutiendo «décadas», ha insistido en que para hablar de una llegada real son necesarios «vía, catenarias e tamén trens». En ese sentido, la conselleira ha dicho que sin las máquinas específicas que puedan adaptarse al distinto ancho de la vía del interior de la comunidad, la alta velocidad podrá llegar a Ourense, pero no a otras ciudades gallegas como Vigo, Santiago o A Coruña. «Aí non quedaría máis remedio que un transbordo en Ourense e o uso do Alvia normal, co que non sería alta velocidade, senón media velocidade», ha resaltado.

Los gallegos podrán viajar en alta velocidad desde el 21 de diciembre pablo gonzález

«Aínda queda moito tempo para que a Alta Velocidade a Galicia sexa completa e chegue nos tempos comprometidos competitivos», ha zanjado Ethel Vázquez. Los trenes necesarios para llevar el AVE más allá de Ourense, los Avril, de ancho variable, no estarán disponibles, según previsiones del Gobierno central, hasta el verano del año que viene.