«Aumentan as chamadas de profesores que se enteran de que os pais os poñen a caldo nos grupos de WhatsApp»

Alumnos de 4.º de ESO de un instituto arousano en el primer día de clase Martina Miser

El Defensor do Profesor recibió el pasado curso 2020-21 un total de 124 llamadas de profesores gallegos, por problemas relacionados con la docencia, la conflictividad de los alumnos o las dificultades con los padres. La cifra es muy similar a las que había antes de la pandemia (136 en el 2018-19), después de que durante el curso del confinamiento estas llamadas cayesen de forma llamativa. Los motivos, sin embargo, sí han cambiado. Se mantienen los problemas para dar clase o las faltas de respeto, pero aumentan las relacionadas con los progenitores. Julio Trashorras, Defensor do Profesor, una figura creada por el sindicato ANPE, asegura que «os grupos de WhatsApp de pais poden ser útiles pero non se pode pervertir o seu uso». Y recuerda que «aumentou moito a tipoloxía de chamadas de profesores que se enteran de que nestes grupos os poñen a caldo, e mesmo chegan a insultar e ameazar».

Sube el acoso grupal a los estudiantes

Julio Díaz, presidente de ANPE, destacó dos realidades que los docentes están percibiendo en las aulas. Por un lado, los problemas emocionales y académicos que muchos escolares arrastran desde el confinamiento, y el aumento del acoso grupal -no así el individual- a los menores. En una encuesta estatal, el 73 % de los alumnos aseguraron haber sufrido este acoso frente al 43 % del curso 2018-2019. En el 2019-2020, el año del confinamiento, este tipo de acoso disminuyó, lógicamente porque se suspendieron las actividades lectivas.

Uno de los datos positivos destacados por el sindicato es que si bien en los últimos años preocupaba el número de expedientes disciplinarios abiertos a niños de primaria -pocos pero a edades tempranas-, ahora la situación se ha estabilizado, por lo que desde ANPE sostienen que las medidas adoptadas para frenar la conflictividad en primaria dan resultados.