Alberto Blanco, exalcalde de Muxía: «O fuel non se limpou con pancartas»

JOSE MANUEL CASAL

Las buenas noticias no se comunican a las ocho de la mañana. Pueden esperar. Por eso Alberto Blanco supo que aquella llamada tempranera que recibió el 14 de noviembre del 2002 no auguraba nada bueno. Marea negra, marea blanca, solidaridad, pérdidas, unidad, Nunca máis, descoordinación, apoyo, catástrofe ecológica, visibilidad internacional... Todo eso llegó. «Entre a traxedia e a oportunidade» pivotó el desastre del Prestige, que tiñó de negro el litoral gallego al tiempo que puso la Costa da Morte en el mapa. Alberto Blanco, ahora jubilado y retirado de la primera línea política, era entonces el alcalde de la zona cero de la catástrofe: Muxía.

La imagen de él acompañado por otros políticos y por el cura contemplando el panorama desde el santuario de A Barca, como pidiéndole un milagro a la Virgen, dio la vuelta al mundo. «Pasei moitas noites sen durmir, pola angustia de non saber que facer, pola ausencia dun protocolo que seguir e porque houbo quen quixo sacar proveito desa desgraza. O Prestige non debería ter zarpado nunca, pero ningún político tivo a culpa do que sucedeu», rememora Blanco, que aunque a él la tragedia no le pasó factura a nivel político (revalidó la mayoría que tenía con el PP), sí lo hizo a nivel personal: «Eu non tiña hipertensión antes de todo iso», dice.

Con un tractor y una pala, y tras gastar «un dineral» en el poco material que pudieron conseguir en los comercios de la zona, se echaron a las playas a tratar de limpiar el chapapote y minimizar los daños. «Aquí naceu o dos monos brancos, en Muxía, porque era ao que tiñamos acceso nese momento», recuerda. Enseguida surgió el movimiento Nunca Máis y llegaron las manifestaciones, pero Alberto cree que no era el momento: «O fuel non se limpou con pancartas. Naquel momento había que arrimar o ombreiro e remar todos na mesma dirección».