El Gobierno aprueba eliminar los exámenes de recuperación en Secundaria y que repetir sea «excepcional»

«Estamos cambiando as regras do xogo a metade de curso», advirtió el conselleiro, que ha considerado que la norma afectará a «aspectos tan fundamentais como a programación, o calendario, a promoción e a evaluación». Al respecto, ha asegurado que la Xunta no conoce el texto porque «non se enviou ás comunidades autónomas». «Isto vai prexudicar fundamentalmente aos alumnos menos favorecidos e o que ten que ver coa igualdade de oportunidades», lamentó Rodríguez. Así, defendió el actual sistema gallego, que «destacou de modo notable nas variables principais que miden a saúde dun sistema educativo na súa calidade, equidade e a xeración de igualdade de oportunidades».