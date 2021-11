«Galicia debería tener una red sísmica propia»

—Pues el terremoto de Lorca tuvo una intensidad parecida al de Triacastela en 1997.

—Pero el de Lorca tuvo consecuencias terribles.

—Porque allí construyen mal. Es verdad que en Galicia la sismicidad no es muy importante, pero existe. Y si pones más estaciones, vas a detectar más. Con la red que pusimos en Asturias vimos 73 terremotos en menos de un año, de los cuales 24 no habían sido detectados por la red nacional. Son pequeños, no hacen ningún daño, pero están ahí y te están diciendo que hay una estructura en el subsuelo que produce sismicidad. Desde luego, comparados con el sur de España, aquí no hay terremotos y los que hay son poco destructores.