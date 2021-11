Las universidades adelantan las becas Erasmus por el retraso en los fondos

Foto de archivo de estudiantes en el campus M.MORALEJO

Sofía y Patricia realizan este curso un Erasmus en Bolonia. A mitad de noviembre no han cobrado ni un céntimo de la beca que les corresponde. En su caso sus padres pueden ayudarlas pero, se preguntan, ¿y si no pudieran hacerlo? Como ellas, hay cientos de universitarios gallegos que todavía no han percibido ingresos. El motivo principal es la entrada en vigor del nuevo programa marco de financiación 2021-2027 del programa Erasmus+, que provocó un retraso en todo el proceso de esta iniciativa europea de movilidad. A raíz de esto, las universidades gallegas se han visto obligadas a adelantar los fondos de sus propios recursos para que sus estudiantes puedan tener su ayuda.

En el caso de la Universidade de Vigo, destacan desde esta institución, las transferencias ya están hechas. Hay 483 estudiantes propios en el programa en el 2021-2022 y, a la vista de los retrasos, la universidad decidió adelantar los pagos. En el caso de la de A Coruña (UDC), con 341 alumnos en el programa —261 ya en su destino y otros 80 con los trámites realizados para el segundo semestre— el argumento es similar. Conscientes del retraso, «algo normal porque a convocatoria inicial tamén se retrasou ao ser un programa novo», solicitaron en su momento una ampliación del proyecto del 2020 y de los fondos asociados, para cubrir la mayoría de las becas de movilidad de este curso. Por lo tanto, en este caso la UDC «non está moi afectada».

La Universidade de Santiago es la que envía a más estudiantes Erasmus a otros países. Solo en el primer semestre hay 458 y en el segundo se irán 492, lo que supone el doble que en Vigo y un 178 % más que en la Universidade de A Coruña. A la vista de que los fondos no llegan, la USC ha decidido también iniciar los trámites de los convenios financieros que se hacen con los estudiantes para no retrasar más las ayudas, de cara a adelantar el importe de estas becas si no se reciben antes. «Hai universidades que teñen sobrantes doutros anos, pero para nós esa pequena bolsa doutros anos non nos chega nin para un terzo do que hai que pagar, polo que buscamos unha vía para aboar, con esa bolsa e con fondos propios, e poder facerlle fronte. Xa estamos facendo os contratos para proceder aos pagos», explican desde la Universidade de Santiago.