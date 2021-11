Las protestas de la sanidad cogen fuerza y miles de personas se manifiestan en Santiago en defensa de la atención primaria

Sanidade remite la documentación para reclamar 64 nuevas plazas de formación de medicina familiar La Voz

A Cerqueiro le precedió Manuel Martín, portavoz de SOS Sanidade Pública, quien calificó la manifestación como un punto de inflexión «para conseguir que a primaria non desapareza do sistema público». Y es que además de ser la puerta de entrada, este nivel asistencial es el eje de la sanidad, «e se fracasa imos a ter un colapso do sistema sanitario público».

Los manifestantes quieren que el Sergas tenga en cuenta las conclusiones de los grupos de trabajo del Consello Técnico de Atención Primaria, que creó la propia Consellería con más de 200 profesionales trabajando, «e que levan desde novembro do 2020 no caixón», indicó José María Dios, miembro de SOS Sanidade Pública. La receta de la primaria, insiste, suplir la falta de personal, «que provoca masificacións porque non se cubren as ausencias».