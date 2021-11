Los peajes subirán el 2 % desde enero, y el Estado asumirá otro 1 % en la AP-9

En los presupuestos

Pero ese segundo concepto de subida no lo notarán los conductor. Será asumido por la Administración vía presupuestos del Estado por la Administración, según aseguraba ayer el Ministerio de Transportes. El real decreto que regula desde el verano pasado las rebajas establecidas en la AP-9 contempla dedicar los importes que no se empleen en dichas bonificaciones «a reducir la cuenta de compensación» que hace subir las tarifas de la AP-9 más que las del resto de las concesiones del Estado. Pero si en el futuro los fondos públicos reservados no fuesen suficientes para hacer frente más que a las bonificaciones, pasarían a ser los usuarios quienes tendrían que hacerse cargo del 1 % extra que todos los años seguirá subiendo hasta el 2038 los precios de la AP-9.

Audasa advierte que exigirá más de 1.000 millones si le quitan la AP-9 Carlos Punzón

A falta de que el ministerio apruebe las tarifas para el nuevo año de cada concesionaria, la subida que se cierne sobre el vial que une Ferrol y Tui llevará sus precios para vehículos ligeros a alrededor de 22,75 euros, 0,45 más que en la actualidad. De Vigo a A Coruña subirá hasta 17,30 euros (0,30 más que ahora); y de A Coruña a Santiago se incrementará otros 15 céntimos para pasar a costar 7,15 euros.