Antonio Rigueiro, presidente de la Asociación Forestal de Galicia: «No podemos ser un eucaliptal»

—Es usted muy gallego ¿eh?

—Ja, ja. De la Galicia profunda.

—Pues acabe de definirse.

—Soy muy gallego. Llevo a Galicia en el corazón. Creo que soy una persona bastante trabajadora, afable y afectiva.

—¿Que hace con el tiempo libre?

—Me gusta pasear, sobre todo en contacto con la naturaleza. Paso tiempo en la aldea, en el Val do Mao. Y allí siempre hay algo que hacer, cortar unas zarzas, arrancar unas hierbas... Me gusta mucho viajar, el mar y estar con la familia.

—¿Ya tiene nietos?

—No. Ni trazas. Y eso que tengo dos hijos ya en la treintena. No sé por qué pero tengo el presentimiento de que llegaré a tener nietos.

—¿Qué tal cocina?

—Yo soy un buen papador. Disfruto de una buena mesa, pero la cocina no es mi fuerte. Algunos platos sí, como las setas silvestres. Y con una tortilla de patatas también me defiendo. Pero no soy de cocina complicada.

—Dígame algo en lo que le gustaría mejorar.

—Hay dos cosas en las que me esforcé a lo largo de mi vida y que, aunque lo intento, no lo hago bien. Una es nadar. El agua me asusta. No sé si es que de niño tragué algo de líquido amniótico, pero no meto la cabeza bajo el agua. La otra cosa es hablar inglés con fluidez.

—En ambas cosas precisa una inmersión.

—Sí, ja, ja.

—Dígame una canción.

—Los sonidos del silencio, de Simon & Garfunkel.

—¿Lo más importante en la vida?

—La salud y la familia.