Tres años de prisión para una madre por intentar llevarse a Suiza a sus tres hijos tutelados por la Xunta

De igual modo, y con respecto a la alegación del miedo que dijo sentir a que su expareja agrediera a sus hijos, se afirma que «non menos orfa de toda proba se amosou», por lo que se descarta que existiese una situación de estado de necesidad que pudiese amparar la conducta de la acusada. En este mismo sentido, la resolución descarta que se pudiese aplicar una atenuante de arrebato u obcecación: «Non pode atenuarse a responsabilidade criminal mediante calquera reacción pasional ou colérica se non estaba contrastada a importancia do estímulo provocador do disturbio emocional e que debía ter un efecto minguante sobre a vontade e intelixencia daquela».