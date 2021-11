La fundación que gestiona la casa indiana de A Coruña tiene 39 millones de euros en activos

Seis empleados

Los tres religiosos forman parte del patronato, que según el último informe de la empresa especializada Axesor, que utiliza entre otras fuentes datos del Registro Mercantil, contaba en el 2019 con un patrimonio de 39 millones de euros, un 7 % más que en el ejercicio anterior, y 918.000 euros de beneficio, con un incremento del 3 %. La fundación tiene seis empleados, a los que destina un gasto de 375.930 euros anuales en nóminas y cuotas a la Seguridad Social, y presentó ingresos de explotación superiores a 2,6 millones de euros. Los arrendamientos de las 28 viviendas y los dos bajos comerciales aportaron más de 450.000 euros a las cuentas del 2019.

Vecinos del histórico edificio que reclama el Ayuntamiento de A Coruña llevan más de diez años sin pagar alquiler m. carneiro

En la madrugada del 5 de agosto de 1940, el emigrante retornado de Cuba fallece a los 62 años en su vivienda del edificio de Teresa Herrera que él mismo mandó proyectar y construir. Al día siguiente, el Ayuntamiento, que conoce el contenido del testamento, llama a los coruñeses a participar en las honras fúnebres. El 15 de agosto, la comisión municipal notifica el legado a favor del hospital municipal. El 3 de octubre, el pleno acuerda por unanimidad aceptar la donación testamentaria y, «como prueba de su reconocimiento a la generosidad del señor Piñeiro Pose», aprueba celebrar «un solemne funeral por el eterno descanso de su alma». Pasan diez años y entrada la década de los cincuenta, una sentencia estableceque no se registren los edificios a nombre de los albaceas. El cambio de titularidad no es posible mientras no transcurran 30 años de la muerte del filántropo. El año es 1970. Una calle a nombre de Manuel Piñeiro Pose brinda al benefactor el homenaje de la ciudad que se dispone a recibir la codiciada Casa Escariz. Sin embargo, el edificio no llega a salir de las manos de los albaceas. Ni en 1970 ni en los 50 años siguientes. En el 2021, el gobierno da con una fórmula legal para inscribirlo a su nombre: pagar las misas encomendadas por el indiano. En el entorno de los albaceas, silencio.