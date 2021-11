La Audiencia de Lugo ordena reabrir el caso de la Maruxaina

lucía rey

Hasta que llegó el coronavirus, miles de personas disfrutaban cada mes de agosto por todo lo alto en San Cibrao (Cervo) de la Maruxaina, una de las fiestas más emblemáticas de Galicia. Sin embargo, la celebración del 2019 se ha convertido en un tormento para las alrededor de ochenta mujeres de todas las edades (algunas menores de edad), que fueron grabadas sin autorización cuando, debido a la escasez de aseos públicos que había en el festejo, acudieron a orinar a una calle oscura y apartada detrás de un coche. Unas imágenes «muy nítidas», según denuncian las afectadas, que fueron subidas a páginas pornográficas de pago y en las que un juzgado de Viveiro no ve indicios delictivos, por lo que esta semana acordó el archivo provisional de la causa. El juez considera que no se ha acreditado suficientemente la comisión de un delito, ya que las mujeres estaban orinando en la vía pública y podrían ser vistas «por cualquier persona que por allí transitase». No suponen, apunta, «ningún ataque ni vulneración de la intimidad».