Aprobado por unanimidad el dictamen para que la ley gallega de violencia machista incluya la digital

Mónica P. Vilar

«Dame el móvil, a ver con quién hablas». «No subas esa foto con esa ropa». «O quedamos o voy a publicar esa foto desnuda que me mandaste». «Eres una cualquiera y por eso he metido tu teléfono en una página de contactos». Son acciones que no dejan moratones o heridas en la piel, pero que también forman parte del amplio y terrible abanico de actuaciones que los agresores machistas emplean contra sus víctimas. «Hoxe en día, a violencia machista case sempre vai acompañada de violencia dixital», corrobora Victoria Rey, psicóloga del Centro de Información á Muller de Arteixo, donde ha visto a menudo las distintas formas en que se usa el móvil o Internet para acosar, chantajear o espiar a la mujeres, tanto durante un relación como tras su ruptura. Ahora, Galicia recogerá esas prácticas dentro de la ley contra la violencia machista.