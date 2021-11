Fractura en la ley de universidades: Page pide renegociarla en la Conferencia de Presidentes

Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha mostrado su rechazo al proyecto de ley de universidades planteado por el Gobierno estatal, asegurando que el hecho de que no tenga consenso hace que «no pueda garantizar la credibilidad del sistema universitario», al ser una norma que «se está imponiendo».

«Me interesa una posición conjunta, y estoy en disposición de reclamar que el proyecto de ley sea tratado en la Conferencia de Presidentes», ha aseverado, añadiendo que «el Estado no puede invitar y que paguemos los demás, no puede regular sin compromiso financiero». «Los que hacen leyes tienen que tener además de competencia, responsabilidad económica, porque si no, es muy fácil», ha lamentado el líder castellanomanchego.

Castilla-La Mancha «no ha sido preguntada» ante esta ley, «las pocas consultas que ha habido han sido genéricas y superficiales, y no se ha entrado en harina», se ha quejado García-Page.