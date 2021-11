España mantiene sus opciones de lograr los 855 millones del Prestige pese al último fallo judicial

El Prestige, mientras era remolcado mar adentro en noviembre del 2002 J. M. CASAL

La sentencia del Tribunal de Apelación británico respecto a la reclamación española para lograr los 855 millones del seguro del Prestige tiene un gusto agridulce. Aunque efectivamente da la razón a la aseguradora en aspectos como la falta de inmunidad soberana o el sometimiento a un procedimiento de arbitraje, fuentes conocedoras del complejo procedimiento, que cuenta con al menos cuatro ramificaciones en el Reino Unido, creen que el fallo tiene elementos «favorables» a los intereses españoles, especialmente de cara al futuro de un procedimiento que va a ser largo.

En cualquier caso, la decisión de los magistrados del Tribunal de Apelación no cierra la puerta a las reclamaciones españolas, que tienen en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea una de las esperanzas más sólidas para que la sentencia del Tribunal Supremo, que condena al London P&I Club a abonar 855,4 millones de euros como responsable civil directo de la marea negra, pueda ser ejecutada en la jurisdicción británica. La sentencia se ve como un punto y seguido, en ningún caso como un punto final, pues todo va a depender de decisiones posteriores.

Cronología judicial del Prestige La Voz

Aunque el fallo obliga a España a continuar con el proceso arbitral que trataba de evitar, para el que la aseguradora se ha estado preparando desde el 2013 —mucho antes, por tanto, de la sentencia del Tribunal Supremo—, los representantes legales de España ven el arbitraje como un mero procedimiento instrumental que no tiene por qué ser sustancial en la reclamación española. Como la aseguradora ha demandado a España por no acatar el procedimiento arbitral —reclama nada menos que 1.442 millones de euros—, en la sentencia se deja claro que el laudo inicial solo tiene un carácter declarativo, y su incumplimiento no es causa suficiente para sustentar una demanda por daños y perjuicios. Todas estas consideraciones de la sentencia serán clave en el nuevo proceso de arbitraje que está en curso, según fuentes conocedoras de este intrincado procedimiento. Además, el fallo reconoce la vigencia del reglamento comunitario de ejecución de resoluciones judiciales en lo que respecta a las disputas con la aseguradora.