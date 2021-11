Consejeros autonómicos calientan la reunión de presidentes de Santiago sobre financiación

Una de las intervenciones esperadas era la del conseller de Hacienda valenciano, Vicent Soler, al ser su comunidad una de las que se muestran más incómodas con el reparto actual y por liderar el frente de los territorios con intereses distintos a los de Galicia. A su juicio, «el criterio de reparto ha de ser poblacional, ajustado eso sí», aclaró. Reconoce el dirigente socialista que «hay sociedades más envejecidas, más dispersas, todo eso está muy bien», pero argumenta que lo relevante «son las personas», y «es muy fácil de objetivar todo esto». Eso sí, «hay que tener la flexibilidad para hacerlo, que nadie pierda», declaró en su intervención, recogida por Europa Press. Apuntó también que la Comunidad Valenciana está «muy mal» en financiación y pide poder «llegar a la media, no queremos estar por encima de nadie, es una reivindicación no solamente legítima, sino constitucional», asegura. Optimista ante los meses de negociación que vienen por delante, Soler recomendó intensificar el «diálogo» y hacerlo con «flexibilidad», porque cree que «las diferencias de fondo no son tantas», asegura.

Su homóloga en Extremadura, Pilar Blanco-Morales fue tajante al afirmar que «aquí tenemos que ganar todos» y recomendó que las discusiones se asuman sin perdedores ni ganadores. Para facilitar ese acuerdo, la dirigente socialista tomó la palabra de la ministra de Hacienda y propuso que el PSOE y el PP avancen hacia un acuerdo conjunto por encima de cuestiones territoriales.