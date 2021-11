La Diputación de Ourense busca cómo recuperar los 170.000 euros que le hurtó un «hacker»

La Diputación de Ourense sufrió en noviembre del año 2019 un ataque informático que tuvo como resultado la desaparición de 169.999,24 euros. La institución provincial intenta recuperar ese dinero de forma íntegra y, para tratar de lograrlo, ha presentado una denuncia. El Juzgado de instrucción número uno de Ourense ha abierto diligencias, de las que se está encargando la policía judicial.

Fuentes del Gobierno provincial explican que, por ahora, no se pueden dar más datos para no entorpecer el desarrollo de la investigación. Apuntan, por otra parte, que —dada la complejidad técnica de este asunto— el caso no lo llevarán los servicios jurídicos de la Diputación ourensana. En lugar de ello, han decidido contratar la defensa legal de los intereses de la institución a una abogada especializada en ciberdelincuencia.

Desde el Gobierno provincial confían en recuperar, de este modo, todo el dinero perdido. Parte ya ha regresado a la Diputación gracias a las actuaciones desarrolladas en relación a este caso desde un juzgado canario. Allí fue donde todo saltó a la luz a raíz de que en noviembre del año 2019 fue detenido José Luis Cruz Barrera, conocido en las islas por ser representante de un fondo de inversiones.