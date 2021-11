Del funeral de Amio a la fiesta del Coliseo: el fin a una década de travesía por el desierto del BNG

Entre el 2012 y el 2015 nacían Anova, AGE, proyectos municipalistas como Marea Atlántica o Compostela Aberta, y también Podemos. Cada proyecto político que irrumpía en escena era como una losa de piedra sobre un BNG que parecía condenado a la extinción y que reaccionaba encerrándose en sí mismo. Tomó esa vía en la asamblea posterior a Amio, la que aupó a Xavier Vence como portavoz nacional, cuando se aferró a la hoja de ruta del independentismo como única tabla de salvación, «Galiza polo dereito a decidir. Soberanía, traballo e igualdade», era el lema de la XIV Asamblea Nacional de marzo del 2013.

Asamblea de Amio en el 2012, en el que se empezó a romper la unidad en el BNG PACO RODRÍGUEZ

La experiencia resultó desastrosa. Los nacionalistas gallegos no tardaron en descubrir que el independentismo no les daba votos. Al contrario, seguían sangrando en cada proceso electoral, incapaces de avanzar en las europeas del 2014 y perdiendo sus dos escaños en el Congreso, así como su representación en ciudades como Ourense y Vigo, en las que había cogobernado con los socialistas solo unos años atrás. Fue en aquel momento cuando empezaron a sonar todas las alarmas. La travesía por el desierto no solo iba a durar más de lo previsto, sino que empezaba a cundir la sensación de que el BNG podía perecer por el camino si no hacía algo por evitarlo.