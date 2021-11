El ADIF confirma el interés de dos operadoras para explotar la alta velocidad en Galicia

Fernando Alvarado

El ADIF ya ha recibido muestras de interés de los operadores privados por la nueva conexión de alta velocidad a Galicia, que previsiblemente se inaugurará el próximo mes de diciembre y en todo caso antes de que acabe el año. En una entrevista a Europa Press, la presidenta de ADIF, María Luisa Domínguez, explica que la red está abierta y que cualquier operador puede solicitar un surco para el próximo año, por lo que podría operar en esta línea y en cualquier otra.

No obstante, Domínguez defiende que la mejor forma de introducir nuevos operadores es como ya se ha hecho en una primera fase, que supuso la entrada de dos nuevas compañías en España, de Ouigo e Ilsa, puesto que les da mayor información a las empresas de cara a sus planes de negocio. Por eso, asegura que habrá otros operadores interesados en nuevas líneas y que, de hecho, ya está en «diálogo permanente» con los operadores. La idea es hacer la declaración de capacidad marco, en la que se establecen las líneas y surcos disponibles y las empresas oferten con arreglo a su estrategia comercial. Aunque la presidenta de ADIF no ponga fecha al estreno de la línea a Galicia, ya que no corresponden al gestor sino a Renfe decidirlo, sí explica que «todo está listo» y que la documentación ya ha sido enviada a Agencia de Seguridad Ferroviaria.

Trenes nocturnos y mercancías

Otras manifestaciones de interés también se podrían producir en el ámbito de los trenes nocturnos, un servicio que antes de la pandemia operaba cuatro líneas y todavía no ha vuelto a recuperarse ninguna de ellas, por lo que el gestor analizará cualquier propuesta que hagan los operadores. La visión de ADIF en este campo es que «cuantos más trenes circulen por la red mejor». Sin embargo, Domínguez admite que es por la noche cuando se realiza el mantenimiento de las vías, por lo que siempre habría que hacer compatible su circulación con el mantenimiento.