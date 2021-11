El niño que sorprendió al rey en Tui dándole la espalda: «Felipe, Letizia, quiero un camión»

A sus cuatro años, Izan Alonso de Lima se convirtió en protagonista durante la visita del rey Felipe al colegio Mestra Clara Torres de Tui cuando evitó al monarca, dándole la espalda, mientras aquel intentaba hablarle. Aquella imagen se difundió con rapidez. Una semana después, Izan tiene muy claro que si volvieran los monarcas, aprovecharía para pedirles una cosa: «Felipe, Letizia, yo lo que quiero es un camión».

El pequeño continúa con su día a día, ajeno al bum que ha suscitado la rabieta con la que le pilló la visita de los reyes. «Él estaba en clase y cuando le dijeron que había que salir al patio con los demás, dijo que no. Izan es muy bueno y cariñoso, pero cuando dice que no, es que no», reconocen sus padres. El pequeño ni iba a ir a clase ese día. «La tarde anterior le dije a mi marido que prefería que se quedara en casa, porque con mi hijo no hay protocolo que valga, y pensaba que la podía liar. Él me convenció diciéndome que una visita así solo pasa una vez en la vida y que la iba a recordar para siempre», explica su madre, Silvia de Lima. Ni de lejos se imaginaba ninguno de ellos cuánto lo iban a recordar realmente, y no solo Izan, sino toda la familia. El pequeño, en concreto, cada vez que ahora escucha el nombre de los reyes de España, insiste en quiere un camión. Le da igual que sean los magos o no.

«Aquel día, Izan llegó a casa como si no hubiera pasado nada, porque él no sabía siquiera quiénes eran los reyes. Venía especialmente contento incluso, porque los habían llevado en autobús», explica Silvia. Esa paz con la que disfrutaban de la comida familiar se acabó en cuanto empezaron a llegarles a sus móviles fotos, vídeos y mensajes del momentazo que había protagonizado el pequeño y que divirtió hasta al rey. A ellos no tanto, y pasaron del impacto al enfado en muy poco tiempo: «De repente, empezaron a circular por las redes memes y comentarios de mal gusto en los que además se exponía públicamente la imagen de mi hijo, cuestionando su educación o si estaba aleccionado como republicano», explica Silvia. «Nos molestó porque nadie tiene por qué hacer lecturas políticas de una rabieta infantil ni nos conoce». Reconoce que «somos muy monárquicos, aunque respetamos a quien no lo sea».