Los presidentes socialistas irán a la reunión de Santiago sobre financiación autonómica sin directrices de Ferraz

El pase ante los medios de comunicación fue aprovechado por varios líderes socialistas para insistir en que no se trata de hacer frentismo contra el Gobierno u otras comunidades, además de afirmar que el presidente de la Xunta es el anfitrión, no el impulsor de la reunión. Un extremo que confirmó el propio Núñez Feijoo, quien reiteró que ya se han celebrado antes encuentros similares. «Yo convoco a mis colegas como ellos me convocaron antes. Vamos a hablar de los problemas de la gente, no vamos a hacer interpretaciones políticas. Siempre ha sido así y estoy convencido de que seguirá siendo así», defendió el líder gallego.

Feijoo insistió en que en la cita de Santiago no se van a pedir «carné ni afiliación» porque «aquí no se viene a representar ni al Partido Socialista ni al Partido Popular ni al Regionalista cántabro; aquí se viene a representar a los ciudadanos que viven en las comunidades autónomas que nos vamos a reunir», aseveró. En esa línea, señaló que los presidentes convocados abordarán cuestiones importantes para los problemas que comparten, como la despoblación o la dispersión, y que «uno de ellos» será la financiación autonómica, aunque no será el único tema que se trate.