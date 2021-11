Así se lucha contra el ciberdelito

El sargento González recuerda que ni bancos, ni organismos, ni empresas piden datos a través de ese tipo de enlaces, por lo que insiste en que nunca hay que proporcionar esa información. Y recuerda que hay que sospechar siempre de los mensajes que requieren urgencia: «En Internet, la urgencia es sinónimo de estafa».

mafias organizadas

Delito internacional. Las organizaciones diseñan y ejecutan las ciberestafas desde el extranjero.

blanqueo de dinero

Criptomonedas. Los investigadores saben que los estafadores blanquean el dinero con bitcoines.

datos personales No caer en la trampa. El consejo policial es no dar ningún dato por correo o por el móvil.

Todo empieza en el móvil

Las denuncias y las investigaciones de los especialistas de la Guardia Civil y la Policía Nacional revelan que el teléfono móvil se ha convertido en la principal puerta de entrada de las ciberestafas. El fiscal especialista en delincuencia informática Luis Vázquez Seco señala que el móvil es la vía principal para las ciberestafas: «El móvil es el elemento de entrada a la estafa. Antes se guardaba todo en casa, ahora lo tenemos en el teléfono móvil. Almacenamos los datos bancarios, nuestras aficiones, los viajes que hacemos, el colegio al que van nuestros hijos, las contraseñas...». Y el móvil es, por tanto, la parte más importante de la ruta delictiva diseñada por los estafadores y que se inicia en países de Europa del Este, de Sudamérica y de África. Ahí se diseñan la mayoría de las ciberestafas que llegan a España y ahí retornan las ganancias ilícitas en forma de criptomonedas. Es difícil controlar ese dinero. Lo reconoce el fiscal: «Puede que una transferencia desde A Coruña pase a otra de Londres y de ahí a otra cuenta en Suiza. Hay una red de cuentas de la que es casi imposible seguir el rastro. Y hay que tener en cuenta que muchos de los titulares de esas cuentas no saben que se las han abierto».

«Los malos juegan con la ventaja de que el intento de ciberestafa no se suele denunciar», advierte el sargento González. Tiene razón. Probablemente serán muchas las personas que tengan en la carpeta de spam decenas de envíos de ficheros adjuntos con programas maliciosos remitidos por supuestos bancos de los que el receptor ni siquiera es cliente. Esos intentos de estafa no se consuman porque la potencial víctima no llega a clicar en el fichero, y todo se queda ahí. Igual que se queda ahí una llamada de la que el receptor desconfía y cuelga. Eso le hace creer al inspector jefe Reboiras que hay «una cifra negra» de ciberestafas, ya que se da por hecho que finalmente solo presenta denuncia quien perdió dinero. Es más, muchos no se llegarán a enterar de que han intentado estafarlos.

El delincuente se arriesga menos

Esa impunidad para intentar el delito es lo que hace que estas ciberestafas se multipliquen cada año. «El delincuente se arriesga mucho menos a través de Internet que intentando cometer un delito en persona», explica el fiscal especializado en delincuencia informática, que añade que el número de ciberdelitos «se ha disparado mucho, y no solo en grandes estafas, sino que han aumentado las estafas pequeñas, de cien euros o de menos».

El delincuente cibernético cuenta con todas las facilidades, y el que investiga se encuentra con miles de escollos. Esta es una máxima que conocen bien los expertos en la investigación de estafas cibernéticas. Son delitos globalizados, que se dirigen desde el extranjero, pero las víctimas están en Chandrexa de Queixa o en Santiago. Eso dificulta mucho el trabajo policial y judicial porque se puede seguir el rastro de los autores de una estafa hasta cierto nivel, a partir del cual es muy complicado continuar investigaciones que casi siempre necesitarán de cooperación internacional. Tanto Guardia Civil como Policía Nacional tienen expertos en delincuencia de alta tecnología y ya se han acostumbrado a términos como ciberpatrullaje, ciberregistro o agente encubierto.

Las técnicas de estafa más utilizadas

Las nuevas tecnologías han traído un repertorio de definiciones con las que también se identifican las ciberestafas. La Oficina de Seguridad del Internauta (OSI), del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), identifica las más utilizadas:

«PHISHING» Envío masivo de correos. Su objetivo es pescar víctimas. Mediante esta técnica se envían miles de correos electrónicos con archivos adjuntos infectados con el objetivo de tomar el control de ordenadores o móviles. «SMISHING» Mensajes SMS al móvil. Método similar al phishing, también con envíos masivos, pero hechos al móvil con mensajes SMS. «VISHING» Llamada telefónica. El estafador hace una llamada y se hace pasar por una organización de confianza para que la víctima revele datos personales. «BAITING» Un dispositivo a la vista. Consiste en dejar a la vista, ya aparentemente olvidado, un dispositivo extraíble, como por ejemplo un USB o un CD, para que alguien lo coja y vea lo que contiene. Si lo ejecuta, su ordenador o su móvil quedarán infectados. «SIM SWAPPING» Duplicado de la SIM del móvil. Es uno de los métodos más dañinos. El estafador se hace con los datos de la tarjeta del móvil y consigue hacer un duplicado. Así logra usurpar la identidad del titular del teléfono y se autentica en su banco, con lo que pasa a tener el control de todas sus cuentas. SEXTORSIÓN Chantaje. El estafador amenaza con revelar información confidencial de la víctima. En la mayoría de los casos son fotos íntimas o vídeos comprometidos y el estafador pide dinero a cambio de mantener el secreto.