Tres ayuntamientos ven peligrar la gratuidad de las escuelas infantiles municipales el próximo año

A Coruña ya sufraga las escuelas y Betanzos espera un fallo judicial

En A Coruña, presumiblemente, la mayoría de los padres no deberían notar esta discrepancia entre gobierno local y autonómico, ya que este mismo curso el Concello coruñés optó por no cobrar por la atención educativa en las escuelas infantiles municipales a las familias empadronadas en la ciudad, que solo abonan las horas extra de cuidados (más allá de las seis que cubre el horario gratuito) y cuestiones añadidas como el comedor y los desayunos o meriendas. Así que, salvo que el propio Ayuntamiento decida revertir esa decisión, la diferencia entre saldar la deuda con el Consorcio o no hacerlo no la percibirán tanto las familias como las arcas municipales. Si el Concello abona lo que debe, recibirá fondos para pagar los costes de guarderías, y las familias no empadronadas también se beneficiarán de la gratuidad. Si no lo hace, tendrá que seguir sufragando los gastos con fondos del ayuntamiento.

En el caso de Betanzos, el hipotético problema afectaría a la única escuela infantil municipal que existe, que cuenta con unos 60 alumnos, según informa la delegación coruñesa de La Voz. La disputa por la deuda, que ronda los 385.000 relacionados con la gestión de la Galiña Azul del municipio, está en los tribunales, pues el Concello se escuda en que no firmó ningún convenio para cofinanciar los servicios del Consorcio. Por ello, esperan a que una resolución judicial establezca si esa deuda existe en realidad. Si la justicia estima que no, la gratuidad de la guardería municipal debería estar garantizada. Si da la razón a la Xunta, desde el Ayuntamiento aseguran que negociarán cómo afrontar los pagos pendientes.