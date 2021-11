Francisco Sineiro, exconselleiro de Agricultura: «Metinme en política por idealismo»

«O medio rural necesita servizos»

Su condición de técnico y de docente le permite esas reflexiones, aunque como conselleiro y como diputado también tuvo ocasión de exponer puntos de vista y de tomar medidas concretas. El salto a la política fue, en su caso, un paso consciente, anterior a la etapa autonómica, no una maniobra oportunista: «Son da xeración do final do franquismo e tomei compromiso cando a política estaba prohibida. Metinme en política por idealismo, pensando en poder cambiar as cousas», reflexiona.

Aunque la política tiene una parte de discusión que no se da en despachos o en aulas, Sineiro recuerda que intentó aplicar criterios racionales a sus planteamientos, presentándolos «para ser debatidos, en plan positivo». Reconoce como una satisfacción que recibe muestras de gratitud por su trabajo de gente que seguramente no votaba al PSOE, si bien subraya que le interesan más los razonamientos que los clichés y los eslóganes. Eso ayuda a explicar que la lectura sea hoy una de sus principales tareas y que cuestione con buen humor su condición de jubilado: «Estou ocupado noutras cousas», dice.