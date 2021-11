Interior alerta a Galicia del auge de las estafas informáticas

La ruta del dinero de las ciberestafas La Voz

El guardia civil está convencido de que «los antiguos hackers se han especializado en aspectos menos técnicos, pero más efectivos». Explica que lanzan campañas de phishing con las que recogen información y después atacan a particulares y a empresas: «Si envían mil correos y caen cien, a esos cien les van a poder vaciar las cuentas bancarias con un poco de trabajo en las redes sociales».

«Los malos juegan con la ventaja de que el intento de ciberestafa no se suele denunciar», señala el sargento González. Tiene razón. Probablemente serán muchas las personas que tengan en la carpeta de spam decenas de envíos con ficheros adjuntos con programas maliciosos enviados por supuestos bancos de los que el receptor ni siquiera es cliente. Esos intentos de estafa no se consuman porque la potencial víctima no llega a clicar en el fichero, por lo que todo se queda ahí. Igual que se queda ahí una llamada de la que el receptor desconfía de un posible engaño y cuelga. Eso le hace creer al inspector jefe Reboiras que hay «una cifra negra» de ciberestafas ya que se da por hecho que finalmente solo presenta denuncia quien perdió dinero. Es más, muchos no se llegarán a enterar de que han intentado estafarlos.