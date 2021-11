La Xunta delimitará la Vía de la Plata y los Caminos de Invierno, de Fisterra, Portugués y su variante por la Costa de cara al 2027

Mojones que indican la doble vertiente de la Vía de la Plata. Olalla Sánchez

Las polémicas por el trazado de los itinerarios xacobeos acabarán en el 2027. Al menos, las que afectan a la Vía de la Plata y los Caminos de Invierno, de Fisterra, Portugués y su variante por la Costa. La delimitación oficial de estos trayectos es una de las siete líneas de trabajo que abarcará la Xunta con el nuevo Plan Director dos Camiños de Santiago 2022-2027. El documento se encuentra en proceso de redacción, tras la adjudicación del contrato a Valora Consultores de Gestión el pasado 2 de noviembre por un importe de 67.490,41 euros.

Con el fin de este primer año del Xacobeo bienal, expira el actual Plan Director do Camiño de Santiago 2015-2021. Con el nuevo documento, la Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo buscará «seguir avanzando nas actuacións de conservación, mantemento e sinalización do trazado» con el objetivo de «ofrecer unha Galicia e un camiño preparados para dar resposta ás necesidades do novo peregrino». Señalan además que el proceso de redacción será «participativo e aberto».

Como novedad, una de las líneas de trabajo buscará delimitar oficialmente las rutas que presentan confusión en sus trazados, así como el acotamiento de las entradas y salidas del municipio compostelano. En este sentido, la Xunta realizará estudios técnicos histórico-culturales y geográficos.