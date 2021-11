La Audiencia de A Coruña liberó al último detenido del caso Samuel porque «no atacó a la víctima»

Los magistrados explican en el auto que ellos se limitan a decidir sobre la situación personal del imputado y no entran a valorar el contenido y suficiencia de los indicios racionales de criminalidad existentes en este caso, que «deberán ser valorados en un posterior momento procesal. Explican que en este momento no se trata de analizar la gravedad de los hechos que se instruyen ni la futura imputación que se le aplique al investigado, sino «la necesidad y la proporcionalidad de la adopción de la medida de prisión provisional».

La Audiencia de A Coruña deja en libertad al último detenido por el crimen de Samuel, aunque lo mantiene imputado

Los jueces advierten que no tienen conocimiento «directo e inmediato» del desarrollo de las diligencias, pero señalan que «no se vislumbran nuevas vías de investigación, ni una futura extensión del objeto de la acusación, ni una posible ampliación del círculo de investigados». Por ese motivo, entienden que son nulas las posibilidades que Alejandro M.R. tiene de frustrar «el normal impulso y concreción de la causa» mediante la alteración de las fuentes de prueba. Tampoco detectan riesgo de fuga, pues aseguran que «parece improbable que, tras varios meses sin ser involucrado en los hechos como partícipe, ahora opte por sustraerse a la acción de la Justicia, tras haber gozado de plena libertad para hacerlo y ante una imputación todavía difusa». Contra este auto de libertad no cabe presentar recurso.