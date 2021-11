Ampliada en 600.000 euros la dotación presupuestaria para las ayudas por violencia machista

Foto de archivo de una manifestación en contra de la violencia machista. Carlos Herrera

El Diario Oficial de Galicia (DOG) de este miércoles publica la ampliación de la dotación presupuestaria de las ayudas establecidas en las leyes de protección y prevención de la violencia machista convocadas para este año 2021.

La convocatoria sumaba 1.255.000 euros (1,2 millones en la ayuda por la ley orgánica de medidas de protección integral, y 55.000 para la indemnización establecida en la lei galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero). Ahora, a esa primera línea se suman otros 600.000 euros.

El motivo, según expone la Secretaría Xeral de Igualdade en la resolución, es el «volume de solicitudes presentadas da axuda establecida no artigo 27 da Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero, e que non poden ser atendidas co crédito inicialmente asignado, así como as necesidades das posibles beneficiarias», lo que hace necesario incrementar su dotación presupuestaria.