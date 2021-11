La Fiscalía de delitos de odio asumirá la denuncia por la paliza homófoba en Vigo

Toni Longueira

Alberte Bello tiene 40 años y nació en A Coruña, pero hace años fijó su residencia en Xalo (As Encrobas, en Cerceda). Alberte se dedica de forma profesional al mundo artístico, en concreto a las artes escénicas. Se encuentra en la actualidad con los ensayos para una obra de teatro, lo que le lleva a moverse por toda Galicia, en especial por Vigo, donde residen numerosos amigos. Y este sábado presentó una denuncia ante la Policía Nacional tras sufrir una agresión motivada por homofobia por parte de un individuo que, posteriormente, emprendió la huida dejándole malherido.

«Foi sobre a unha da madrugada do pasado sábado. Eu viña de cear co director e o responsable de vestiario da compañía de teatro Vaiembora. Despois fomos tomar algo a un local da zona vella, o pub Plaff». De allí se despidió para dirigirse a O Berbés, donde reside cuando acude a la capital olívica. De repente, se le aproximó un individuo, de entre 28 y 35 años de edad, según la víctima: «Acercouse e pediume lume. Eu díxenlle que non tiña, pero tampouco quería quitar a mochila das costas por temor a que me roubara. Non me daba moi bo rollo», relata. Alberte optó por la diplomacia: «Díxenlle de forma educada que non tiña lume nin tabaco». Pero el interlocutor insistió en preguntarle si tenía tabaco, obteniendo la misma contestación.