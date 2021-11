Qué hacer este fin de semana en Galicia

DÓNDE: recinto ferial de Santa Comba

CUÁNDO: DEL 5 AL 7 DE NOVIEMBRE

Primera feria de Playmobil de Galicia, en Curtis

Carlos Castro

Curtis acogerá los días 5, 6 y 7 de noviembre la primera feria de Playmobil que se celebra en Galicia. El Salón del Recinto Ferial será el escenario de un mercado con 40 metros de expositores donde se venderán los juguetes. Además, habrá actividades como sorteos, intercambios entre coleccionistas o talleres de escenografía, stop motion y clonación. El horario de apertura será de 9.00 a 21.00 horas, excepto el viernes, que comenzará a las 16.30 horas.

DÓNDE: salón recinto ferial de Curtis

CUÁNDO: 5, 6 y 7 DE NOVIEMBRE

Concierto de Rufus T. Firefly en A Coruña

Rufus T. Firefly será el primer gran concierto del Playa de A Coruña. Iris Benegas

El Playa Club de A Coruña está de celebración este fin de semana. Los grandes conciertos regresan tras los peores meses de la pandemia. Y lo harán de la mano de Rufus T. Firefly. ¿Te lo vas a perder?

DÓNDE: playa club

A QUÉ HORA: 22.30

Arranca el Festival de Jazz de Lugo

La cantante y pianista Sheila Blanco actuará junto a Federico Lechner Tango Jazz Trío en el Festival de Jazz de Lugo.

Este fin de semana arranca una nueva edición del Festival de Jazz de Lugo, que llevará a los mejores artistas del género del 5 al 21 de noviembre. Los encargados de inaugurar la cita serán Huntertones y Shayna Steele, a las 20.30 horas en el Círculo das Artes. A las 23.00 horas llegará el turno de Alba Careta Group, en el Club Clavicémbalo.

El sábado 6 tendrá lugar un concierto de Federico Lechner Tango Jazz Trío y Sheila Blanco a las 20.30 horas en el Círculo das Artes. El Club Clavicémbalo acogerá una doble cita con las actuaciones de David Pastor Quartet, a las 23.00 horas, y Abya Yala Ensemble, a las 23.50 horas. El domingo 7 habrá sesión en el mismo escenario de la mano de Narci Rodríguez da Trío, a las 13.00 horas.

DÓNDE: círculo de las artes y club clavicémbalo

CUÁNDO: del 5 al 21 DE NOVIEMBRE

Sábado, 6 de noviembre

Muiñada en Vimianzo

Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre actuarán en la Muiñada de Vimianzo. ALBERTO LÓPEZ

Vimianzo recuperará su Muiñada este sábado 6 de noviembre. Una cita que llevará un extenso programa de actividades a diferentes molinos del valle de Soneira. Los primeros serán los de Cambeda, que se visitarán a través de una ruta de senderismo teatralizada. A las 13.30 horas la actividad se trasladará al molino de A Gándara, donde tendrá lugar la actuación de Davide Salvade y Fransy González. El molino de Pasantes acogerá una tarde de juegos populares para niños y mayores. Para cerrar el evento, habrá un Serán de concertos en el molino de A Agra, de la mano de Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre y Ailá. Consulta aquí el programa completo.

DÓNDE: molinos de Vimianzo

CUÁNDO: 6 de noviembre

Arranca la Japan Weekend de A Coruña

Expocoruña acogerá la Japan Weekend. ANGEL MANSO

Una de las mayores ferias de cultura pop, la Japan Weekend, llegará a A Coruña este fin de semana. El manga, el anime y la cultura japonesa tomarán Expocoruña los días 6 y 7 de noviembre. Serán dos jornadas llenas de actividades como conferencias, presentaciones, concursos o karaoke.

DÓNDE: EXPOcoruña

CUÁNDO: 6 y 7 DE NOVIEMBRE

Samaín en Ares

PABLO ARAUJO

Si no pudiste celebrar Halloween o quieres volver a ponerte el disfraz, Ares celebra el Samaín este sábado 6 de noviembre. La pista cubierta del CPI As Mirandas acogerá un buen puñado de actividades para toda la familia. Taller de farolillos, concurso de calabazas, hinchables... Y hasta una Casa do Terror, que estará instalada en la Casa da Xuventude a partir de las 19.45 horas.

DÓNDE: CPI as mirandas y casa da Xuventude

a qué hora: 17.00

Musical de Coco en Ourense

El musical de Coco llega este sábado a Ourense. ANGEL MANSO

El musical «Coco recuérdame» llegará este 6 de noviembre a Ourense de la mano de la Compañía de Teatro Musical. Bajo la dirección de Pedro Pomares, ofrecerán un espectáculo basado en la película de Pixar. Un planazo para toda la familia.

DÓNDE: auditorio

A QUÉ HORA: 17.00

Concierto de Luar na Lubre en Seoane do Courel

Luar na Lubre ofrecerá un concierto en Seoane do Courel. BASILIO BELLO

Folgoso do Courel acogerá este sábado 6 de noviembre un concierto de Luar na Lubre. El grupo gallego, que presenta su álbum Vieiras e Vieiros: historias de peregrinos, actuará en la parroquia de Seoane do Courel como parte de la programación cultural del Xacobeo 21-22.

DÓNDE: campo da Feira de Seoane do Courel

A QUÉ HORA: 18.00

Festa da Castaña en Burela

Primera edición de la Festa da Castaña de Burela, en el 2015. PEPA LOSADA

Es tiempo de magosto y Burela recupera su Festa da Castaña. La cita tendrá lugar el sábado 6 de noviembre a partir de las 19.00 horas. Será entonces cuando el olor al producto estrella del otoño y a bollos preñados inundará la plaza de A Mariña. Todo ellos acompañado por la música de Dambara, que ofrecerá un concierto a las 20.00 horas.

DÓNDE: plaza de A MAriña

A QUÉ HORA: 19.00

Magosto y foliada popular en Verín

Santi M. Amil

Verín celebrará un magosto popular el sábado 6 de noviembre. Se repartirán 400 kilos de castañas asadas, que serán gratuitas, a los asistentes. Además, habrá una foliada en la que podrá participar quien así lo desee, ya sea tocando un instrumento o bailando.

DÓNDE: plaza Maior

A QUÉ HORA: 19.00

Teatro solidario en Aguiño

Representación de «A compañeira de piso», de Contraproducións. BASILIO BELLO

La Mostra de Teatro Francisco Lorenzo Mariño regresa a Aguiño este mes de noviembre. El ciclo, que llevará cuatro representaciones al conservatorio de música, tendrá un fin solidario este año. Durante las funciones se recaudarán fondos en favor de La Palma. Consulta el programa completo.

La cita arrancará este sábado con A compañeira de piso, de la compañía Contraproducións. La obra, dirigida por Cándido Pazó y Belén Pichel y representada por Patricia Vázquez y Rebeca Montero, aborda temas como la mujer, la edad y la identidad en un tono de comedia.

DÓNDE: conservatorio de Aguiño

A QUÉ HORA: 20.30

Bless Festival en A Coruña

Ricky Hombre Libre abrirá el Bless Festival de A Coruña. Vítor Mejuto

El Bless Festival llevará la música reggae a A Coruña este sábado 6 de noviembre. La cita arrancará a las 22.00 horas con la actuación del artista Ricky Hombre Libre, que presentará su álbum La semilla de bambú. A las 23.30 horas llegará el turno del grupo Emeretians, que acaba de lanzar su disco Lockdown Project.

DÓNDE: Coliseum

A QUÉ HORA: 22.00

Oceanika llega a Ferrol

Evolution Circus llevará a Ferrol su espectáculo «Oceanika». RAMÓN LEIRO

El espectáculo de magia y circo «Oceanika, El tesoro de Poseidón» llega a Ferrol este sábado 6. La propuesta de Evolution Circus, que estará instalado en una carpa junto al centro comercial Parque Ferrol hasta el 14 de noviembre, busca concienciar a personas de todas las edades de la importancia de conservar las aguas. Todo ello a través del trabajo de 20 artistas internacionales, que realizarán números como aro aéreo, contorsionismo, malabares o clown. Un plan ideal para toda la familia.

DÓNDE: parque Ferroi

CUÁNDO: DEL 6 AL 14 DE NOVIEMBRE

Domingo, 7 de noviembre

Último día para visitar el salón gastronómico Xantar, en Ourense

Feria gastronómica Xantar, en Ourense. Santi M. Amil

El Salón Internacional de Turismo Gastronómico Xantar se celebra en Ourense del 3 al 7 de noviembre. Más de 160 expositores, siete restaurantes y más de cien actividades se dan cita estos días en Expourense. Una oportunidad única para conocer lo mejor de la cocina gallega, degustar productos de varias regiones y países, participar en talleres culinarios o asistir a toso tipo de showcookings. ¡No lo dejes pasar!

DÓNDE: expourense

CUÁNDO: DEL 3 AL 7 DE NOVIEMBRE

Festa da Castaña e do Cogumelo, en Riós

Riós recupera su Festa da Castaña e Cogumelo este domingo. MIGUEL VILLAR

¿Te apetece una buena comilona de domingo? Riós recuperará su Festa da Castaña e do Cogumelo este domingo, tras un año de parón obligado por la pandemia. La feria de setas y castañas permanecerá abierta desde las 10.00 hasta las 14.30 horas. A ella se unirá un programa de actividades que incluye la apertura de una exposición de productos elaborados con castañas por Anabel Dacosta, pasacalles, actuaciones musicales y la entrega de la «Castaña de Ouro».

No faltará la degustación, que comenzará a las 13.00 horas con un menú a base de castañas asadas, chorizos, pan y vino. Además, habrá pulpeiras en el recinto ferial y los restaurantes de Riós ofrecerán menús especiales con productos de temporada.

DÓNDE: recinto ferial

A QUÉ HORA: DE 10.00 A 14.30

Feiriña do San Martiño, en Teo

Pakolas cerrará la Feiriña de San Martiño de Teo. ANA GARCIA

La Feira do San Martiño de Teo se celebrará del 6 al 11 de noviembre. Aunque la última jornada será la gran cita del evento, habrá propuestas de ocio a diario en la carballeira de Francos. Sin ir más lejos, este domingo tendrá lugar la Feiriña de San Martiño, un conjunto de actividades para toda la familia que incluyen juegos, animación de calle y un concierto de Pakolas.

DÓNDE: Carballeira de Francos, en Calo

A QUÉ HORA: todo el día

Samaín en San Sadurniño

San Sadurniño celebrará el Samaín este domingo 7 de noviembre. Los jardines municipales acogerán un taller de tallado de calabazas, que se desarrollará en dos turnos, a las 16.00 y 17.00 horas. Una vez finalizadas las dos sesiones, llegará el turno de la magia de la mano de Magín Blanco, que presentará el espectáculo O que levamos nas maletas.

DÓNDE: Jardines Municipales

A QUÉ HORA: 16.00

Representación de Cigarreiras en Ourense

Imagen de la puesta en escena de «Cigarreiras» BASILIO BELLO

Cigarreiras, el espectáculo con el que Contraproducións reinterpreta el libro de Emilia Pardo Bazán A Tribuna, llegará a Ourense este domingo 7 de octubre. La mujer, el amor, los prejuicios de clase y las primeras luchas feministas son los temas de la obra dirigida por Cándido Pazó. Una apuesta segura si quieres disfrutar del teatro gallego con un elenco formado por Susana Dans, Merce Castro, Covadonga Berdiñas, Ana Santos, Ledicia Sola, Isabel Naveira e Tamara Canosa.

DÓNDE: teatro principal

A QUÉ HORA: 19.00

Isabel Naveira e Tamara Canosa: «Vir con 'Cigarreiras' a Carballo é volver á casa, pois ensaiamos aquí» Marta López / Fran Rodríguez

Efterklang inaugura el Ciclo Xacobeo Importa en Santiago

El grupo danés Efterklang inaugurará el Ciclo Xacobeo Importa, en Santiago.

El Ciclo Xacobeo Importa llevará conciertos internacionales a las principales ciudades gallegas a partir de este fin de semana. La primera cita correrá a cargo del grupo de post rock danés Efterklang, que actuarán en Santiago el domingo 7 de noviembre.

DÓNDE: sala Capitol

A QUÉ HORA: 20.00