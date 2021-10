El temor al covid incrementa un 20 % el número de testamentos en Galicia

x

Galicia es la comunidad española donde se formalizan más testamentos. Ya era antes de que la pandemia irrumpiera en nuestras vidas para recordarnos que la muerte no avisa, pero ahora ha tomado todavía más ventaja con respecto al resto. Todo, según el Colegio Notarial de Galicia, debido a que el miedo al covid parece animar a cada vez más gente a dejar arreglado el reparto de sus bienes. Por lo que pueda pasar.

De ahí que mientras en el segundo semestre del 2019 eran 10 de cada mil gallegos con potestad para legar sus bienes —el Código Civil en su artículo 663 establece que no pueden testar los menores de catorce años—, en el segundo semestre del 2020, justo después del confinamiento, eran doce de cada mil. Y al repasar los datos absolutos puede comprobarse que el número de testamentos formalizados en Galicia creció un 20 % al pasar de 23.564 entre julio y diciembre del 2019 a 28.355 en el mismo período del año siguiente.

Incluso en los primeros seis meses del 2020, con las notarías cerradas debido al confinamiento, fueron 17.770 los gallegos que dejaron oficialmente escrito su legado, especificando a quién quieren dejarle los bienes que no entran dentro de «la legítima». Esta última es la parte de propiedades o fondos de los que el testador no puede disponer por haberla reservado la ley a sus hijos o, en caso de no tener, a sus padres. También podría beneficiarse el cónyuge viudo no divorciado. En el caso de Galicia, la legítima se corresponde con una cuarta parte del caudal hereditario, a repartir a partes iguales entre los hijos. El otro 75 % puede disponerse como establezca el testador.