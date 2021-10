Presos que acompañan a presos: así se intentan evitar suicidios en la prisión

Identificar trastornos

Sonia, una de las internas que realiza el curso evalúa la formación: «Personalmente, a mí me ayudó muchísimo a identificar algunos trastornos en el módulo en el que me encuentro y, así, empatizar más con las personas y ser más comprensiva». Además de aprender a detectar características de la depresión o de la ansiedad, sobre la formación que recibe, considera que «viene muy bien que una persona se esté formando en prisión, ya que aquí estamos muy faltos de desahogarnos y de cariño. Aunque disponemos de atención psicológica, los recursos son limitados para recibir una atención más continuada. En estas condiciones de privación de libertad, afloran las enfermedades mentales, puesto que aquí dentro se magnifican las emociones», manifiesta. Aitor, otro de los participantes en el curso, apunta que si no pueden evitar un brote «por lo menos sí sabemos cómo actuar adecuadamente con cada persona o darle una figura de apoyo para que se pueda desahogar, compartir sus problemas sin miedo a ser juzgados o estigmatizados. No pueden cerrarse en sí mismos, empeorando su estado. La pedagoga corrobora que se aporta a los internos un punto de vista positivo sobre el trastorno mental. «Para eles foi un gran descubrimento poñerlles nome ás diferentes doenzas que poden ver reflexadas nalgún familiar, amigo ou noutro interno».

La formación antes se impartía en León y allí se tenían que desplazar cuatro meses los internos si querían realizarla. La Fundación Érguete le dio a este recurso un enfoque más transversal, afirma Rodríguez. En Ourense, lo desarrollan a través del programa Itinere, en convenio con el Sergas; en A Lama o Teixeiro, en colaboración con la Fundación Barrié y la Fundación Roviralta.