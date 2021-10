El conselleiro de Sanidade defiende unas cuentas de 4.589 millones para el 2022, y la oposición afea que baje el gasto en primaria

«Os orzamentos máis altos que tivo nunca a sanidade pública», apuntaba la diputada del PPdeG, Encarna Amigo Díaz, son para la oposición unas cuentas que pierden peso en relación al presupuesto de la Xunta. «Baixa a partida de atención primaria respecto ao ano pasado, a de saúde pública, mantense o capítulo de persoal e o orzamento sube un 0,03 %. Iso é unha parálise evidente», apuntó el socialista Julio Torrado, quien criticó que el conselleiro utilizase los fondos extraordinarios covid para defender que los presupuestos aumentaron en el 2021, pero que ahora los excluya para argumentar que crecen en el 2022. «Elixa vostede, pero ou un criterio ou o outro», dijo.

También la nacionalista Montse Prado lamentó que descienda la inversión en la atención primaria y que se aproveche la ley de acompañamiento para crear categorías profesionales «que son para explotar máis aos profesionais; déalles dereitos porque so lles poñen encima obrigas». Los socialistas se apuntan a esta crítica, pero no tanto por lo que supone -«A idea pode estar ben»-, sino por no haberla negociado con los sindicatos y presentarla por la puerta de atrás. El mismo argumento utilizó Torrado para criticar la reforma de la Lei de Saúde para convertir la vacunación en voluntaria, un cambio que tuvo que hacer la Xunta para que el Gobierno central retirase el recurso presentado ante el Constitucional. «Como sabemos da súa sagacidade, non esperabamos que non se decatara», le respondió el conselleiro, defendiendo así este cambio.