Caballero anima al voto libre y sin presiones, mientras González Formoso abre la mano a la «integración»

Más al norte, en As Pontes, el candidato a la secretaría general de los socialistas gallegos, Valentín González Formoso, acudía a votar a pie después de recorrer 15.000 kilómetros por toda Galicia durante la campaña realizada en el último mes. Lo hacía sonriente y saludando a vecinos y varios grupos de afiliados que lo aguardaban a la entrada de la sede de As Pontes. Y avanzando un primer resultado, tras el cierre de la urna de Trabada: «Dieciséis cero», anunciaba orgulloso y generando aplausos entre los presentes. Después entraba en la sede y tras depositar su voto hacía un llamamiento a la participación masiva de los socialistas gallegos: «Hoxe é un día francamente bonito para esa expresión democrática que só o partido socialista pode disfrutar internamente, como son as primarias», declaraba. Y animó a los «compañeiros» a «dar exemplo á cidadanía galega de que estamos implicados nos procesos democráticos e sabemos disfrutar deles, e que como sempre, estamos á vangarda da implantación deste principio no disfrute da vida política».

González Formoso aseguraba no sentirse nervioso: «Os nervios foron nos meses previos a tomar a decisión. Unha vez que se toma ese compromiso, xa non hai volta atrás. Os nervios xa non teño moitos, pase o que pase», afirmaba. Con todo por decidir, admitía, no obstante, que «sería unha sorpresa non gañar na miña vila», pero recordó que «Mariano Rajoy foi presidente do Goberno sen gañar en Pontevedra durante moito tempo. Supoño que aquí non pasará o mesmo», agregó. No obstante, As Pontes «é unha pequena vila dentro dunha enormidade que se chame PSdeG».