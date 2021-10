Tontos, analfabetos, paletos, tartamudos: otros profundos insultos a los gallegos

PEDRO ALMODóvar

«Gallegos, analfabetos». Pedro Almodóvar se declara admirador de Galicia y de hecho eligió la comunidad para rodar Julieta y la Mala Educación. Pero eso no le frenó al cineasta a abonar los tópicos en una entrevista radiofónica en el 2014. «Si yo hubiera sido un hombre analfabeto, gallego, que me hubieran hecho firmar con el dedo, porque no sé escribir, y me entero del asunto de las tarjetas opacas, me voy y espero al señor Blesa o al señor Rato y le corto el gañote», se lanzó al hablar de la estafa de las preferentes. «No soy una persona violenta y siento admiración por la cultura, el paisaje, la gastronomía y el pueblo gallego», enmendó en frío después.

ana rosa quintana

Risas por el acento. Un reportaje sobre tres hermanas que al estafar a sus víctimas ponían acento gallego para ganárselas, desató en antena una risa incontrolada a la presentadora Ana Rosa Quintana. Ni los reproches de su colaboradora Patricia Pardo lograron frenar sus carcajadas. «No te ofendas, a mi me ha hecho mucha gracia lo del acento gallego», trató de justificarse.