El sistema de pago en las autovías tendrá en cuenta la situación periférica de Galicia

La secretaria de Estado, Isabel Pardo de Vera, con el delegado del Gobierno, José Miñones Cabalar

El Gobierno guarda un discreto silencio sobre el sistema que está elaborando para instaurar el pago en las autovías gratuitas. Sin embargo, la secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, avanzó en A Coruña algunas líneas generales del modelo, pero sin entrar en detalles concretos. Tras una reunión de trabajo con el delegado del Gobierno, José Miñones, el alto cargo del ministerio confirmó que el sistema establecerá correcciones para que los usuarios de comunidades periféricas como Galicia no tengan que pagar más por circular por las autovías que otros territorios centrales. «El sistema no puede suponer un agravio» para ciertos territorios, aseguró, al tiempo que incidió en que el modelo «será progresivo y equitativo». También va a ser complejo, pues partirá de un análisis plural en el que no solo se tendrá en cuenta la situación geográfica de los territorios, sino también el número de kilómetros de infraestructuras de pago que van a tener. También avanzó que las tasas o peajes no serán las mismas para todos los ciudadanos, pues recordó que hay sectores de la población como los jóvenes «que cada vez utilizan menos el vehículo privado». Es decir, se establecerán correcciones en el sistema teniendo en cuenta la situación de la comunidad autónoma, su número de infraestructuras de pago y el sector de la población que las utiliza, abriendo la puerta a ciertas exenciones o rebajas en el abono de este peaje a la movilidad.

Pardo de Vera volvió a defender el establecimiento de tasas por el uso de autovías, un debate en el que prometió diálogo con todos los sectores implicados, pero rebajando «la tensión» que provocó la comunicación del Gobierno a Bruselas, en la que se manifestaba la intención de establecer el pago por uso en el corto plazo, probablemente a partir del 2024. «No puede ser que los transportistas europeos circulen sin pagar por nuestras autovías y los nuestros tengan que pagar todo tipo de tasas cuando pasan por otros países comunitarios», recalcó. En cualquier caso, recordó que se están estudiando todas las variables para establecer un sistema de pago justo que no penalice a territorios como Galicia. «El pago será equitativo vivamos donde vivamos», insistió. El Gobierno, afirmó, tendrá en cuenta la cohesión territorial y estudiará «todos los elementos que puedan influir en esa distribución equitativa». Tanto la Xunta como otros sectores económicos mostraron su preocupación por la eventual puesta en marcha de un sistema basado solo en el número de kilómetros recorridos, algo que penalizaría especialmente a Galicia.

Pardo de Vera también mantuvo una reunión con el presidente del Departamento de Mercancías del Comité Nacional de Transportes por Carretera (CNTC), Carmelo González, a quien trasladó el compromiso del Ministerio de Transportes de no implantar el pago por uso a los transportistas profesionales sin el consenso del sector.