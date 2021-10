Jácome no descarta romper con el PP si la Xunta no invierte más en Ourense

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, no descarta romper con el PP si el gobierno autonómico no incrementa sus inversiones en la ciudad. Preguntado por el motivo por el que sigue gobernando en coalición con los populares pese a haber denunciado la «discriminación» de la ciudad en los presupuestos de la Xunta, el regidor dijo que los populares se han comprometido con él a redoblar el esfuerzo inversor en Ourense. Y, si no cumplen, podría provocarse una ruptura.

«Yo estaba cómodo gobernando con tres, pero dije: “Hombre, por Ourense tendremos que meter al PP”. ¿Por qué? Porque es más fácil que la Xunta de Galicia nos ayude. [...] Todos sabemos que funciona así», explicó Jácome, que reconoció que, tal y como están, los presupuestos para el año 2022 que ha presentado el Gobierno autonómico son «un desastre» para la ciudad. El alcalde -que recientemente anunció que emularía a Teruel Existe presentándose a las elecciones generales y autonómicas- descartó, no obstante, una ruptura inmediata con los populares. Estará atento, eso sí, a si cumplen sus compromisos de inversión en la ciudad. «Tienen que hacer ahí dos o tres movimientos que les hemos pedido, porque, si no los hacen, obviamente no podemos ir de la mano más», dijo.

Querella de la Fiscalía

El PP, que tiene siete ediles, forma parte del gobierno de Jácome, con tres, y los populares mantienen su apoyo al regidor pese a la querella que la Fiscalía provincial de Ourense ha presentado contra el alcalde por malversación de caudales públicos. El regidor hizo sus declaraciones sobre el pacto con el PP en una rueda de prensa convocada, precisamente, para valorar ese proceso.